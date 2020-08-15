Mardin'de para hırsızlığı pes dedirtti

Paraları koyduğu yerde bulamayan kişi, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemelerde, parayı söz konusu kişinin yengesinin çaldığı ortaya çıktı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akıllara durgun veren bir hırsızlık yaşandı.

10 Temmuz’da Y.E. isimli şahıs, aracını 139 bin 500 TL karşılığında sattı. Parasını elden alan Y.E., 56 bin lirasını ağabeyine verdikten sonra geri kalan 83 bin 500 lirasını da annesinin ikametine bıraktı.

12 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında annesi, babası ve ağabeyi koronavirüs teşhisi ile hastaneye yatırılan Y.E., 13 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 09.00 sıralarında ağabeyi A.E. adına kayıtlı araçla evden çıkarak 83 bin 500 TL nakit parayı poşet içerisinde yanına alıp Hastane Caddesi Diş Polikliniği önüne park ettiği aracın şoför koltuğunun altına koydu.

PARAYI KOYDUĞU YERDE BULAMADI

Y.E., Kızıltepe Devlet Hastanes'ine gitti, hastane çıkışı parasını koyduğu yerde bulamayınca büyük şok yaşadı.

Yengesi 83 bin lirasını çaldı ViDEO

Durum, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Asayiş Büro Amirliği, geniş çaplı inceleme başlattı. Şahsın ikamet adresinden itibaren gittiği yerlere kadar KGYS görüntüleri incelendi.

Polis ekipleri, kamera görüntülerinde müşteki şahsın aracı ikameti önünde bulunurken, müştekinin kardeşi Ş.E.'nin eşi S.E. isimli şahsın otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti.

YENGE İTİRAF ETTİ

Şüpheli S.E., polis ekiplerine hırsızlık olayını işlediğini itirafa ederek, parayı ikametinin arka bahçe kısmında tuğlaların içine sakladığını söyledi.

Ekipler, burada yapılan sayımda paranın 83 bin 500 TL olduğunu tespit etti ve parayı müşteki Y.E.’ye teslim edip şüpheli S.E.'yi gözaltına aldı.