Mardin'de plastik patlayıcı ele geçirildi

Polis ekipleri, teröristin çantasından çıkanları gözler önüne serdi.

Türkiye, eli kanlı terör örgütlerinin eylemlerini engellemek üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, İzmir ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatıldı.

812 GRAM PLASTİK PATLAYICI

Terör örgütü PKK/PYD unsurlarının kaçak yollardan ülkeye giriş yaparak, metropol kentlerde eylem yapmak üzere patlayıcı madde aktarımı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Suriye'den kaçak yollarla giren teröristin çantasında kek ve çikolata paketi ile tıraş makinesi şarj aleti içerisine yerleştirilmiş 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.

TERÖRİSTİN ÇANTASINDAN ÇIKANLAR

Operasyonda yakalanan Suriyeli uyruklu şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 1 kek ve 5 çikolata paketi içerisine yerleştirilmiş 762 gram plastik patlayıcı, tıraş makinesi içerinde 9 w pil ile anahtar sistemi, şarj aleti içerisine yerleştirilmiş 2 elektrikli kapsül ile 50 gram plastik patlayıcı olmak üzere toplam 812 gram plastik patlayıcı yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesi'ne sevk edildi.