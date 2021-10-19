Mardin’de protez bacağına kavuşan Muhammed, okula başladı

3 yaşındayken sağ bacağı diz kapağından kesilen 3 yaşındaki Suriyeli Muhammed, bir hayırseverin protez ihtiyacını karşılamasıyla yürümeye ve okula gitmeye başladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Sabri ve Fadile çiftinin Türkiye'de dünyaya gelen ve henüz 3 yaşındayken sağ bacağı diz kapağından itibaren kesilen oğlu Muhammed, protez ihtiyacının bir hayırsever tarafından bir hafta önce karşılanmasının ardından yürümeye başladı.

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar’ın girişimiyle Adnan Menderes İlkokulu'nda ana sınıfına kaydı yapılan Muhammed, babasının elinden tutarak yürüyerek okula gidip arkadaşları ile oyunlar oynadı.

“BÜYÜYÜNCE ONU EN GÜZEL YERLERDE GÖRMEK İSTİYORUM”

Baba Sabri Hüseyin, çocuğunun yürümeye başlamasından mutluluk duyduklarını, çocuğunun eğitiminden de mahrum kalmayacağını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Çocuğum yürüdü, okula başladı. Bu çocuğu sevindirdiler, çok teşekkür ediyoruz. Çocuğum güzel bir meslek sahibi olsun istiyorum. Onun isteği de önemli tabii. Büyüyünce onu en güzel yerlerde görmek istiyorum.” İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar, Muhammed'in okula kazandırılmasını sağladıklarını, bu kapsamda ana sınıfına kaydını yaptırdıklarını ifade etti.





“BÖYLE ÖĞRENCİLERİ TESPİT EDİP SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Dündar, Muhammed'in çok mutlu olduğunu, tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını, sürekli takibinin yapılacağını kaydetti. Dündar, "Muhammed okulu görür görmez, sınıfa girer girmez hemen etkinlik yapmaya başladı. Zaten kendisi hareketli bir çocuk. Okula kazandırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah böyle öğrencileri tespit edip sahip çıkacağız." diye konuştu.

“ÇOCUĞUMUZU OKULA KAZANDIRMAK DÜNYAYA DEĞER”

Okul müdürü Sattam Aydın, Muhammed'i bütün çocuklar gibi topluma yararlı bir birey olarak yetiştirmek için çabalayacaklarını, Muhammed'in okula yürüyerek gelmesinin okula başlamasının inanılmaz bir duygu olduğunu ifade etti.

Aydın, "Çocuğumuzu okula kazandırmak dünyalara değer." dedi.