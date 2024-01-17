Mardin'de sabah namazına giden vatandaşlar bebek cesedi buldu

İHA
Mardin'in Artuklu ilçesi Yaylı Mahallesi'nde sabah namazına giden vatandaşlar cami bahçesinde bir bebek olduğunu fark etti.
Bebeğin hareketsiz olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebeği bırakan kişi aranıyor
Erkek bebeğin cesedi yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yeni doğmuş bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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