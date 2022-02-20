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    Mardin'de, şehit annesini FETÖ yalanıyla dolandıran şahıs tutuklandı

    1992'de, devriye görevi sırasında şehit düşen asteğmen Turgut Makascı'nın annesini FETÖ yalanıyla 600 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı.
    • DHA
    • 20.02.2022 - 18:01
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    Mardin'de, şehit annesini FETÖ yalanıyla dolandıran şahıs tutuklandı

    Mardin'in Ömerli ilçesinde 1992 yılında devriye görevi sırasında şehit düşen asteğmen Turgut Makascı'nın Akşehir ilçesinde oturan annesi Şükran Makascı'yı, telefonla arayan bir kişi kendisini savcı olarak tanıttı.

    Telefondaki kişi, Makasçı'ya adının FETÖ terör örgütüne karıştığını, örgüt banka hesap bilgilerini de ele geçirdiğini bu nedenle parasının incelenmesi gerektiğini söyledi.

    Telefondaki kişinin söylediklerine inanan Şükran Makascı da bankadan çektiği 600 bin lirayı şüphelilere teslim etti.

    YAKINLARI UYARDI, POLİSE GİTTİ

    Yakınlarının uyarısı üzerine dolandırıldığını anlayan Makascı, durumu polise anlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen polis, Şanlıurfa'ya gitme ihtimaline karşı durumu Adana polisine bildirdi. Şüpheliler Ahmet Ç., İsa B., Abdulkadir A. ve Suriye uyruklu Ahmad Elalı Elhusın, Adana da düzenlenen operasyonla yakalanırken 600 bin lira da ele geçirildi.

    Mardin de, şehit annesini FETÖ yalanıyla dolandıran şahıs tutuklandı #1

    PARA İADE EDİLDİ

    Gözaltına alınan 4 kişi Konya'ya getirildi. Şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Para ise Şükran Makascı'ya iade edildi.


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