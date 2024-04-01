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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki kişi trafikte seyir sırasında karşılaştı.
İkili arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Şükrullah Çankaya (61), Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çankaya, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çankaya'nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken kavganın ardından kaçan husumetlisi M.S. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
Yaşananlar kamerada
Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde çevredekilerin bağrışmaları ve elinde tabanca bulunan şüphelinin bir süre bekledikten sonra otomobiline binerek uzaklaşması yer alıyor.
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