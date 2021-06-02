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    Mardin'de silahlı saldırı: 1 ölü

    Otomobilden uzun namlulu silahla ateş açılan Diyadin Acar yaşamını yitirirken, oğlu yaralandı.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 18:02
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    Mardin'de silahlı saldırı: 1 ölü

    Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Diyadin Acar, oğlu Eser ve yeğeni Nureddin Acar, tarlaya giderken silahlı saldırıya uğradı.

    UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI

    Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, uzun namlulu silahın kullanıldığı saldırıda Diyadin Acar ile oğlu ve yeğeni yaralandı.

    Mezra sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Şanlıurfa'daki Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Mardin de silahlı saldırı: 1 ölü #1

    BABA KURTARILAMADI

    Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Diyadin Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

    Mezrada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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