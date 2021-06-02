Mardin'de silahlı saldırı: 1 ölü

Otomobilden uzun namlulu silahla ateş açılan Diyadin Acar yaşamını yitirirken, oğlu yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Diyadin Acar, oğlu Eser ve yeğeni Nureddin Acar, tarlaya giderken silahlı saldırıya uğradı.

UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, uzun namlulu silahın kullanıldığı saldırıda Diyadin Acar ile oğlu ve yeğeni yaralandı.

Mezra sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Şanlıurfa'daki Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.





BABA KURTARILAMADI

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Diyadin Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Mezrada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

