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    Mardin’de siren çalan ambulansa yol vermedi

    Kızıltepe'de acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekibinin siren çalması ve uyarıcı anons yapmasına rağmen bir otomobil sürücüsü, ambulansa yol vermedi.
    • 30.11.2022 - 19:45
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    Mardin’de siren çalan ambulansa yol vermedi

    Ambulanslar zamanla yarışırken bazı duyarsız sürücüler, ambulansa yol vermiyor.

    Yurdun çeşitli illerinde ambulansa yol vermeyen sürücüler kayıt altına alınırken görüntülerin bu seferki adresi Mardin.

    Akşam saat 17.15 sularında, 122 Acil Sağlık ekibi, kentin Kızıltepe ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’nde epilepsi nöbeti geçiren bir vakanın ihbarı üzerine yola çıktı.

    Ambulansa yol verilmedi

    Mardin Caddesi’nde üzerinde ambulansla seyir halinde olan sağlık ekipleri, acil vakaya hızlıca ulaşmak için sirenleri de açarak yoluna devam etti.

    Ancak cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, ambulansa yol vermedi.

    Diğer sürücüler, yol vermeyen sürücüsünün duyarsız hareketine tepki gösterdi.

    "Sağa yanaş, hastaya gidiyorum"

    Bunun üzerine ekipler "Sağa yanaş, hastaya gidiyorum" şeklinde anons geçerek sürücüyü uyardı.

    İHA'nın haberine göre; sürücü, sağ şerit açık olmasına rağmen sürücüye yol vermedi.

    Yaklaşık 1 dakika yolun açılması için çabalayan ekipler, gecikmeli de olsa vaka yerine ulaşabildi.

    Mardin’de siren çalan ambulansa yol vermedi #1


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