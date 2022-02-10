Nusaybin ilçesinde, Terfa Zan'a ait 30 tavuk ve ördek, sokak köpeklerinin saldırısında telef oldu. Zan, her gün köpek saldırısı korkusuyla yaşadıklarını söyledi.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Terfa Zan'a ait tavuk ve ördeklerine köpekler saldırdı.

Köpeklerin saldırısında 30 kümes hayvanı telef oldu.

Zan, hayvanlarını kaybeden ve her gün köpeklerin, çocuklarına saldıracağı korkusuyla yaşadıklarını söyledi.

"BELEDİYEYE ŞİKAYETTE BULUNDUM"

Zan yaptığı açıklamada, "Dün evin önüne çıkan tavuklarımıza ve ördeklerimize yaklaşık 20 köpek saldırdı. 30 ördek ve tavuğumuz öldü. Şikayet için çarşıya gideceğim sırada çocuklarımın köpeklerin saldırısına uğramamaları için evin kapısını da korkudan kilitledim. Belediyeye şikayette bulundum. Yetkililerden bir an önce bu köpekleri toplayıp, hayvan barınağına götürmesini istiyorum." diye konuştu.

Mardin'de sokak köpeklerinin saldırdığı kümes hayvanları telef oldu VİDEO





















