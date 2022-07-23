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    Mardin'de sokak ortası dehşeti: Tabancayla vurup darbettiler

    Nusaybin ilçesinde otomobilli grup, kimliği belirlenemeyen kişinin önünü kesti. Kurşun yağmuruna tutulan şahıs, ardından öldüresiye darbedildi.
    • 23.07.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 14:34
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    Mardin'de sokak ortası dehşeti: Tabancayla vurup darbettiler

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağın ortasında facia yaşandı.

    Otomobille gelen bir grup, ismi öğrenilemeyen kişinin önünü kesip tabancayla ateş etti.

    Yaralanan kişi, bir süre kaçtıktan sonra yere düştü.

    4 kişilik grup yanına geldikleri yaralının yüzüne tabanca kabzası ve taşla defalarca vurup, tekmeleyerek öldüresiye dövdü.

    O anlar kamerada

    Bir süre sonra şüpheliler bölgeden ayrıldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Mardin'de sokak ortası dehşeti: Tabancayla vurup darbettiler VİDEO

    Yaralının durumu kritik

    İlk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

    Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Mardin de sokak ortası dehşeti: Tabancayla vurup darbettiler #1

    Mardin de sokak ortası dehşeti: Tabancayla vurup darbettiler #2

    Mardin de sokak ortası dehşeti: Tabancayla vurup darbettiler #3

    Mardin de sokak ortası dehşeti: Tabancayla vurup darbettiler #4

    Mardin de sokak ortası dehşeti: Tabancayla vurup darbettiler #5


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