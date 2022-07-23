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- Mardin'de sokak ortası dehşeti: Tabancayla vurup darbettiler
Mardin'de sokak ortası dehşeti: Tabancayla vurup darbettiler
Nusaybin ilçesinde otomobilli grup, kimliği belirlenemeyen kişinin önünü kesti. Kurşun yağmuruna tutulan şahıs, ardından öldüresiye darbedildi.
- 23.07.2022 - 13:38
- Güncelleme : 23.07.2022 - 14:34
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağın ortasında facia yaşandı.
Otomobille gelen bir grup, ismi öğrenilemeyen kişinin önünü kesip tabancayla ateş etti.
Yaralanan kişi, bir süre kaçtıktan sonra yere düştü.
4 kişilik grup yanına geldikleri yaralının yüzüne tabanca kabzası ve taşla defalarca vurup, tekmeleyerek öldüresiye dövdü.
O anlar kamerada
Bir süre sonra şüpheliler bölgeden ayrıldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'de sokak ortası dehşeti: Tabancayla vurup darbettiler VİDEO
Yaralının durumu kritik
İlk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.