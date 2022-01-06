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    Mardin’de Suriyeli genç öldürüldü

    Silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu genç, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis katil ya da katillerin bulunması için çalışmalara başladı.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 10:50
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    Mardin’de Suriyeli genç öldürüldü

    Mardin’in Nusaybin ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Sülün Sokak'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Suriyeli Mehmet Hasan (29), ağır yaralandı.

    Dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayı görenler, durumu hemen polise bildirdi.

    İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    KURTARILAMADI

    Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Hasan'ı ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Hasan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Mardin’de Suriyeli genç öldürüldü #1

    POLİS, KATİL YA DA KATİLLERİ ARIYOR

    Mehmet Hasan'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna konuldu.

    Polis, şüpheli ya da şüphelileri belirleyip, yakalamak için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.


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