Şehidiye Medresesi içerisinde 13’üncü yüzyıldan kalma tarihi çeşmeye takılan borular, vatandaşların tepkisi üzerine kaldırıldı. Tarihi çeşme, eski görünümüne kavuştu.

Mardin’de, 13’üncü yüzyıldan kalma, Artuklu Artuklu Sultanı Melik Nasreddin Artuk Aslan döneminde ünlü Mimar Serkis Lole tarafından eklektik bir üslupla iskelesiz olarak inşa edilen Şehidiye Medresesi’ndeki çeşme, sonradan eklenen borular nedeniyle tepki çekti.

Çeşmenin tarihi görünümünü bozan borular üzerine, Vali Mahmut Demirtaş harekete geçti.

Boruların sökülmesi ile tarihi çeşme eski görünümüne kavuştu.

“YERLİ VE YABANCI MİSAFİRLERİMİZ TARAFINDAN OLUMSUZ ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI”

Mardin İş İnsanları Derneği (MARGİAD) Başkan Yardımcısı Nurullah Yalçın, şebekeden su çekmek amacıyla tarihi çeşmeye bağlanan boruların kötü bir görünüm verdiğini, bunun sosyal medyada yayınlanması üzerine valilik tarafından hemen söküldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kozmopolitik bir yapı içerisinde yer alan tarihi Şehidiye Medresemizin çeşmesi atıl borular nedeniyle dışarıdan gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz tarafından olumsuz eleştirilere maruz kalmıştı.

Mardin’de, tarihi çeşmeye takılan borular söküldü VİDEO



Sosyal medyadaki tepkilere Sayın Valimiz gereken hassasiyeti ivedilikle gösterdi. Tarihi çeşmeden atıl boruları sökerek Mardin’in mimari yapısıyla uyumlu bir şekilde eski haline dönüştürdü. Bu olay bizi sevindirdi. Gerek kendi adıma gerekse kadim kent Mardin halkı adına bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum.”