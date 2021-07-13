Mardin'de tarihi medresenin duvarları tahrip edildi

1457 yılında yapımına başlanıp, 1502'de biten tarihi Kasımiye Medresesi'nin duvarlarına, kimliği belirsiz kişiler tarafından yazılar yazıldı. Sert cisimlerle kazınan duvarlar, görenleri üzdü.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan onlarca eserden birisi de Kasımiye Medresesi.

Yapımına Artuklu Dönemi'nde başlanan, Akkoyunlu Sultanı Kasım ibn Cihangir döneminde 1457-1502 yıllarında tamamlanan Kasımiye Medresesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

İnşa edildiği tarihten bu yana yüzyıllardır mükemmel yapısıyla ayakta kalan tarihi medresedeki taş işçiliği, süsleme motifleri, görenleri hayran bırakıyor.

DUVARLAR TAHRİP EDİLDİ

Kentin simgeleri arasında yer alan ve Mardin'in en büyük yapılarından olan medresenin avlusunda ise bir çeşme ve havuz bulunuyor.

İSİMLERİNİ VE GELDİKLERİ ŞEHİRLERİ YAZDILAR

Ziyarete açık olan havuzun etrafındaki tarihi duvarlar ise kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Tarihi yapıyı ziyarete gelen bazı kişilerin, yapıyı ayakta tutan duvarları sert cisimlerle kazıyarak, isimlerini ve geldikleri şehirlerin adını yazdığı görüldü.

KASIMİYE MEDRESESİ

1102-1409 yılları arasında hüküm süren Oğuz Türkmen Beyliği Artuklular döneminde yapımına başlanan, Timur dönemindeki Moğol saldırıları nedeniyle yarım kalan medresenin inşası, 15’inci yüzyılın sonlarında Akkoyunlu Sultanı Kasım ibn Cihangir döneminde tamamlandı.

Medrese, eğitim verdiği dönemde bölgenin en önemli eğitim merkezlerindendi. 16’ncı yüzyılda Mardin'de en fazla maddi kaynağa sahip medrese olduğu bilinmektedir. 1'inci Dünya Savaşı sırasında kapandı. Medresede iki mescit, bir türbe ve bir çeşme yer alıyor.









