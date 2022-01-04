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    Mardin'de tarihi yapı çöktü

    Artuklu ilçesindeki tek katlı tarihi yapı bilinmeyen nedenle çöktü. Enkazda kimse yara almazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 18:00
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    Mardin'de tarihi yapı çöktü

    Mardin'in Artuklu ilçesindeki tek katlı tarihi yapı, bilinmeyen sebeple çöktü.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

    ENKAZDA KİMSE YARA ALMADI

    Ekipler, çöken yapının enkazında yaptıkları kontrolde kimsenin olmadığını belirledi.

    OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

    Öte yandan polis ekipleri, tarihi yapının çökmesiyle ilgili valilik inceleme başlattı.

    Mardin'de tarihi yapı çöktü VİDEO

    Mardin de tarihi yapı çöktü #1

    Mardin de tarihi yapı çöktü #2

    Mardin de tarihi yapı çöktü #3


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