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Mardin'de tarihi yapı çöktü
Artuklu ilçesindeki tek katlı tarihi yapı bilinmeyen nedenle çöktü. Enkazda kimse yara almazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- DHA
- 04.01.2022 - 17:44
- Güncelleme : 04.01.2022 - 18:00
Mardin'in Artuklu ilçesindeki tek katlı tarihi yapı, bilinmeyen sebeple çöktü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
ENKAZDA KİMSE YARA ALMADI
Ekipler, çöken yapının enkazında yaptıkları kontrolde kimsenin olmadığını belirledi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan polis ekipleri, tarihi yapının çökmesiyle ilgili valilik inceleme başlattı.
Mardin'de tarihi yapı çöktü VİDEO