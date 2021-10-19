Mardin’de tarlalar drone ile ilaçlanmaya başladı

Kızıltepe ilçesinde çiftçiler, tarlalarını traktörle değil drone ile ilaçlamaya başladı. Bu şekilde çiftçiler hem ilaçtan hem zamandan tasarruf etti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çiftçiler, ilaçtan ve zamandan tasarruf edecek bir yöntem geliştirerek tarlalarını drone ile ilaçlamaya başladı.

Bu yöntem ile traktörün ilaçlama sırasında ürüne verdiği zarardan da kurtulan çiftçiler, Türkiye genelinde dorone ile ilaçlama yapılmasının da gittikçe yaygın hale geldiğini belirtti.

Mekatronik Mühendisi Çağlayan Erguvan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Şu an bünyemizde 10-20 ve 30 litre cihazlar mevcut. 10 litre cihazımız İHA-1, 20 ve 30 litre cihazlarımız İHA-2 statüsünde. Bu cihazlar özellikle İç Anadolu'da mısırda, Çukurova'da pamukta, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mısırda ve Edirne bölgesinde çeltikte çok aktif kullanılıyor.

“TARLAYA VERİLEN ZAİYATIN ÖNÜNE GEÇİLMEKTEDİR”

Zirai ilaçtan, zamandan tasarruf sağlanmaktadır. Bunun dışında traktörle girilip tarlaya verilen zayiatın önüne geçilmektedir. Şu anda mısırda traktörle ilaçlama yapılsaydı, ekine minimum yüzde 5-10 zarar verilecekti. Daha fazla su ve daha fazla ilaç kullanılacaktı.





“DRONE İLE İLAÇLAMADA SIFIR ZARAR SIFIR ZAİYAT”

Mardin'de drone ile ilaçlamayı başlatan Ziraat Mühendisi Mustafa Kılınç ise, "Şu an mısırın boyu iki metredir, hatta 3 metreyi bulan mısırlar da var. Bu mısır tarlasının içine girip zayiat vereceğimiz konusuna bakmak gerekirse yüzde 5, yüzde 6'lık zarar olur. Ama drone ile ilaçlamada sıfır zarar, sıfır zayiat olur. Ayrıca ilaç ve zaman tasarrufu sağlamış oluyoruz.” dedi.

Bölge çiftçisinin önümüzdeki günlerde drone ile ilaçlamaya daha çok yöneleceği belirtiliyor.