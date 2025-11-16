Mardin'de taziye evine girip eşyalara zarar veren 2 şüpheli yakalandı

- Mardin'de taziye evine girip eşyalara zarar veren 2 kişi yakalandı.
- Şüpheliler camları kırarak içeri girdikten sonra sedir ve masalara zarar verdi.
- Jandarma ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek şüphelileri gözaltına aldı.
Mardin'in Artuklu ilçesi Dara Mahallesi'ndeki taziye evinin camlarını kırarak içeriye giren kişiler sedir ve masalara zarar verdi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
2 GÖZALTI
Yapılan çalışma sonucu olaya karıştıkları belirlenen isimleri açıklanmayan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki adli işlemleri sürüyor.