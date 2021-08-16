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    Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı

    Mardin polisinin düzenlediği operasyonla, terör örgütü ile bağlantıları oldukları değerlendirilen 31 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.08.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 10:25
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    Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı

    Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

    Mardin merkez, Nusaybin, Derik ve Savur ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

    31 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Terörle mücadele ve özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar da bulundu.

    Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusuna başlandı.

    Mardin de terör operasyonu: 31 gözaltı #1

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