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    Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı

    Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
    • 15.08.2022 - 18:52
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    Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı

    Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, terörle mücadele, ıstihbarat ve özel harekat şube müdürlüklerince koordineli çalışma yürütüldü.

    Örgütle irtibatı ve iltisakı bulunan kişilerin tespit edilmesi, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanlar incelendi.

    Eş zamanlı operasyon düzenlendi

    Örgütle irtibatlı olduklarına dair bilgiler tespit edilen, çukur-barikat olaylarında örgüt üyesi oldukları ve örgüte işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan, örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında ifade ve teşhis bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

    20 şüpheli gözaltına alındı

    Operasyonda, 20 şüpheli yakalandı, adreslerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca, 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    AA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Mardin de terör örgütü PKK/KCK ya yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı #1


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