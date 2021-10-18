Terörün bertaraf edilmesinin ardından huzura kavuştuklarını dile getiren köy halkı, yapılan yatırımlardan memnun olduklarını söyledi. Yurt dışına göç edenler, köydeki değişime vurgu yaptı.

Mardin’in Savur ilçesine bağlı Yenilmez köyünde yaşayan halk, 90’lı yıllarda terör nedeniyle köyü terk etmek zorunda kaldı.

Terörden arındırılıp huzur ve güven ortamının sağlandığı köye, geri dönüşler başladı.

HALK TOPRAĞINA DÖNÜYOR

Devlet tarafından Yenilmez köyüne 10 milyon liralık yatırım yapılarak altyapı, üstyapı, su, elektrik ve çocuk parkının yapılmasının ardından halk, yeni evler inşa etti.

Geri kalan halk ise yaz aylarında köye tatil için geliyor. Şimdi ise köylüler, Avrupa’da yaşayan Yenilmez köylü gençlerin geri dönmeleri için sosyal tesis yapılmasını istiyor.

"KÖYDE HUZUR VAR"

90’lı yıllarda göçler başladığını söyleyen Yenilmez köyü Muhtarı Hasan Oğuz, “90 ile 2000’li yıllar arasında bayağı bir göç oldu köyden. Ama şu an çok şükür köylümüz gelip kendine ev yaptı. Köyde huzur var. Herkes toprağına geri dönüyor çok şükür. 90’lı yıllarda terör nedeniyle köy tamamen boşaltılmadı ama 20-30 hane tek kalmıştı. Bizler köyümüzü yine terk edip gitmedik.” dedi.

Mardin'de terörden arındırılan köye geri dönüşler başladı ViDEO

ALTYAPI, İÇME SUYU, ELEKTRİK...

Köydekilerin yüzde 70’inin Almanya’ya göç ettiğini bildiren Oğuz, “İzmir, İskenderun ve Adana’ya göç edenler oldu. Şu anda köyde yeni binalar dikiliyor. Çok güzel evler yapılıyor. Köyümüze çok güzel yatırımlar yapıldı. Altyapı, üst yapı, içme suyu ve elektrik yapıldı.” diye konuştu.

DEVLET 10 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTI

Herhangi bir sıkıntılarının kalmadığını ifade eden Oğuz, “Devlet köyümüze 10 milyona yakın yatırım yaptı. Şu an çok şükür köyümüz temizlendi. Bölgede terör sorunumuz kalmadı. Herkes kendine ev yapmaya başladı. Köyde herkes geri dönecek.

Köyün yüzde 90’ı tarımla geçiniyor. Üzüm, arpa, buğday, kavunumuz var ve bunlarla geçiniyoruz. Köyümüz terörden arındırıldı. Geri göçler başladı. Tatil için gelenler var. Köy 90 hanelidir, 650 nüfuslu. Yazın ikiye üçe katlanmaktadır. Köylümüz tatil için köye geliyor.” şeklinde konuştu.

"HUZUR İÇİNDE GELİYORUZ"

Yaklaşık 30 seneden beri köyde olmadıklarını söyleyen Kadife Oğuz, “Almanya’da yaşıyorum. Önceden güvenlik olmadığı için biz buralara pek gelemiyorduk. Şimdi çok şükür, elhamdülillah güvenliğimiz sağlandı. Rahatlıkla, huzur içinde geliyoruz.

Köyümüze çok güzel yatırımlar yapıldı, değişiklikler oldu. Onlardan çok memnunuz. Devletimizden Allah razı olsun ve bayağı değişimler oldu. Burayı terk edip gidenler geri geldi.” dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ İÇİN DEĞİŞİMLER OLDU"

Evlerinde huzur içinde oturduklarını vurgulayan Kadife Oğuz, “Yollarımız parke yapıldı. Altyapı yapıldı. Elektrik, su geldi. Önceden bunların hiçbiri yoktu. En güzel değişiklik yani milletimin böyle huzur içinde oturup dışarı çıkması.

Çocukların o güvencesi bile bizi çok huzurlu ve mutlu ediyor. Onların böyle dışarıda oynamaları ve okula rahat gidip gelmeleri bizi bayağı etkiledi. En çok yani çocuklarımız ve gençlerimiz için değişimler oldu.” diye konuştu.

SOSYAL TESİS TALEBİ

Terör ve çevre baskısı nedeniyle 37 sene önce köyden göç eden Celal Oğuz, “Önce İzmir’e, sonra Almanya’ya ailemi alıp gittim. Orada yaşıyoruz. Göç nedenimiz daha önceki Güneydoğu’nun sorunlarıdır. Bu sorunlar saymakla bitmiyor. Bunun adına terör diyebilirsiniz. Ben burada koşup oynadığımı hatırlamıyorum.

Şu anda yapılan hizmetlerden dolayı memnunuz. Ama hiç yoktan yolumuz güzel, yeni yapıldı. Parke taşları döşendi. Altyapı getirildi. Çocuklar için oyuncak parkı yapıldı. Gelen beğeniyor, mutlu ama biz bir isteğimizi daha dile getirmek zorundayız. Köyün isteği bu, benim değil; bir sosyal tesis istiyoruz. Yer de zemin de hazır.” şeklinde konuştu.

"GERİ GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sosyal tesis için 2 bin metrekarelik bir alanları olduğunu vurgulayan Oğuz, “Bu vakıftır, biz de hayır amacıyla bir şeyler topluyoruz ama baş edemiyoruz. Maliyeti yüksek geliyor. Mesela gençlerimiz Almanya’dan geliyor. Mardin, Beyazsu, Hasankeyf ve Savur’da sosyal tesisler, çok güzel yerler var.

Daha fazlasını istiyoruz Avrupa’dan gelen gençlerimiz de bunları beğeniyor. Huzurlu gidiyor. Buraya alışmaları için geri getirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.