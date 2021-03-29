Mardin'de tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kızıltepe ilçesinde TIR ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Mardin’in Kızıltepe - Mardin karayolu üzerinde bulunan Selen Kışlası mevkiinde meydana gelen olayda, Mardin istikametinden Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde olan tır, Ğurs mahallesi bağlantı yolundan ana yola çıkmak isteyen Faruk Eskici (26) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis sevk edildi. Kazada yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Eskici, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Eskici’nin cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Devlet Hastanesi Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

Tır sürücüsünün gözaltına aldığı kazada hayatını kaybeden Faruk Eskici’nin evli olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



