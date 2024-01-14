Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı Kızıltepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Türkmen Deresi mevkiinde 47 ACH 080 plakalı tır ile 34 SP 2170 plakalı otomobil çarpıştı.

2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Fatih K. (40), Atiye Gülsüm K. (31), Beren Nisa K. (10) ile Aysima K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Beren Nisa K, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Atiye Gülsüm K. ise özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)