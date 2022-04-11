Mardin'de toz taşınımı: Görüş mesafesi düştü

Suriye kaynaklı toz taşınımı Mardin ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkilerken yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Mardin kent merkezi Nusaybin'de kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz taşınımı, etkisini sürdürüyor.

AA'nın haberine göre; özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen toz taşınımı sonucu görüş mesafesi düştü.

Ev ve araçlar toz bulutlarıyla kaplandı

Merkez Artuklu, Nusaybin ve Kıızıltepe ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Yetkililer uyardı

Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini bildirdi.