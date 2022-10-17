Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden Derik ilçesine doğru seyir halinde olan İhsan T. yönetimindeki 35 AVN 504 plakalı araç ile tali yoldan ana yola giriş yapan 34 CES 695 plakalı Mehmet A. idaresindeki araç Üçyol mevkiinde çarpıştı.

Araçlarda bulunan İbrahim S., Mehmet A., Abdullah F., İsmail B., İsmail Ü., Mizgin T., İhsan T. ve eşi Elif T. yaralandı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan ikisinin durumu ağır

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak Derik Devlet Hastanesine sevk etti.

İHA'nın aktardığına göre yaralılardan ikisinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı VİDEO