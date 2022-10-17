Petrol
91.46
-0.19%
Euro
18.2916
1.26%
Dolar
18.5802
0.07%
Altın
986.34
0.44%
Borsa
3848
6.08%
Bitcoin
366.981
1.66%
BTXN Coin
9.30
0.54%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı

    Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.
    • 17.10.2022 - 21:11
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 21:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinden Derik ilçesine doğru seyir halinde olan İhsan T. yönetimindeki 35 AVN 504 plakalı araç ile tali yoldan ana yola giriş yapan 34 CES 695 plakalı Mehmet A. idaresindeki araç Üçyol mevkiinde çarpıştı.

    Araçlarda bulunan İbrahim S., Mehmet A., Abdullah F., İsmail B., İsmail Ü., Mizgin T., İhsan T. ve eşi Elif T. yaralandı.

    Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralılardan ikisinin durumu ağır

    Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak Derik Devlet Hastanesine sevk etti.

    İHA'nın aktardığına göre yaralılardan ikisinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı VİDEO

    Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı #1

    Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı #2

    Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı #3

    Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı #4

    Mardin’de trafik kazası: 8 yaralı #5


    Metro önünde kadınları çeken adama vatandaştan tepki
    3. Sayfa

    Metro önünde kadınları çeken adama vatandaştan tepki

    Kocaeli'de uyuşturucu faciası: Baba ve kızı öldü
    3. Sayfa

    Kocaeli'de uyuşturucu faciası: Baba ve kızı öldü

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir