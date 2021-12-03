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    Mardin'de trafonun patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı

    Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde elektrik trafosunun alev topuna dönerek patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 22:34
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 22:39
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    Mardin'de trafonun patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı

    Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan Yeşilkent Mahallesi'nde, mahalleye enerji sağlayan trafo aşırı yüklemeden dolayı önce yandı, ardından da patladı.

    Trafo ile enerji hattı arasında bulunan kabloların da yanması üzerine mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

    Mardin'de trafonun patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı VİDEO

    BÖLGENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

    Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) ekipleri sevk edildi.

    Yanan trafo ile kablolar itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, DEDAŞ ekipleri bölgenin elektriklerini kesti.

    Mardin de trafonun patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı #1

    AŞIRI YÜKLENMEDEN PATLADI

    Kullanılamaz hale gelen trafo ile kabloları değiştiren ekipler, saatler sonra mahalleye elektrik verdi. Yetkililer, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların ısıtıcıları kullanmalarından kaynaklı aşırı yüklenmeden ötürü trafonun patladığını söyledi.

    Mardin de trafonun patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı #2

    Mardin de trafonun patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı #3

    Mardin de trafonun patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı #4

    Mardin de trafonun patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı #5

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