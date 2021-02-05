Mardin'de üvey kardeşlerin silahlı kavgasında yaralanan baba, öldü

Üvey kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan baba, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

27 Ocak'ta Mardin’in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi 865'inci Sokak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen üvey kardeşler arasında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü.

Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada, baba Mahmut Kılınç ve üvey kardeşler Mehmet Kılınç, Şeyhdavut Kılınç ile Vedat Kılınç vurularak yaralandı.

Kardeşlerden Halil Kılınç ise araç çarpması sonucu yaralandı.

FECİ KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olay sırasında, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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10 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi, gözaltına alındı.

Sağlık durumu kritik olan baba Mahmut Kılınç, Mardin'de tedavi gördüğü özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.