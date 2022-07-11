Mardin'de üzerine yakıcı madde dökülen kişi öldü

Artuklu'da ihbar üzerine eve giren emniyet güçleri bir kişinin cesedini buldu. Ölen kişinin üzerinde yanıcı madde izlerine rastlanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kayacan Mahallesi'nde evde üzerine yakıcı madde dökülen bir kişinin yandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yanıklar bulunan ve kimliğinin F.O olduğu tespit edilen kişi, ekiplerce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitirdi

Buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne gönderilen ağır yaralı F.O. yaşamını yitirdi.

Bir kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili şüpheli Ş.O. gözaltına alındı.

AA'nın habeirne göre, zanlının emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.