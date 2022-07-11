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    Mardin'de üzerine yakıcı madde dökülen kişi öldü

    Artuklu'da ihbar üzerine eve giren emniyet güçleri bir kişinin cesedini buldu. Ölen kişinin üzerinde yanıcı madde izlerine rastlanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
    • 11.07.2022 - 20:59
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    Mardin'de üzerine yakıcı madde dökülen kişi öldü

    Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kayacan Mahallesi'nde evde üzerine yakıcı madde dökülen bir kişinin yandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Vücudunda yanıklar bulunan ve kimliğinin F.O olduğu tespit edilen kişi, ekiplerce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaşamını yitirdi

    Buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne gönderilen ağır yaralı F.O. yaşamını yitirdi.

    Bir kişi gözaltına alındı

    Olayla ilgili şüpheli Ş.O. gözaltına alındı.

    AA'nın habeirne göre, zanlının emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

    Mardin de üzerine yakıcı madde dökülen kişi öldü #1


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