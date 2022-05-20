Mardin'de vites değiştirmeyen sürücü kafeye daldı

Artuklu ilçesinde, geri manevra yapmak isterken vitesi değiştirmeyi unutan sürücü, önündeki kafeye girdi. Sürücü, ekipler tarafından sıkıştığı aracından kurtarıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde park ettiği aracına binerek geri manevra yapan sürücü, dehşeti yaşattı.

06 EA 4658 plakalı otomobiliyle geri gitmek isteyen sürücü, vites değiştirmeden gaza bastı.

Geri gitmek isterken gaza basıp kafeye girdi

İHA'nın aktarımına göre bu esnada otomobil kafeye daldı.

Panik yaşayan kafedeki vatandaşlar şaşkına dönerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İtfaiye ekipleri sürücüye müdahale etti

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.