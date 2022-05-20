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    Mardin'de vites değiştirmeyen sürücü kafeye daldı

    Artuklu ilçesinde, geri manevra yapmak isterken vitesi değiştirmeyi unutan sürücü, önündeki kafeye girdi. Sürücü, ekipler tarafından sıkıştığı aracından kurtarıldı.
    • 20.05.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 12:12
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    Mardin'de vites değiştirmeyen sürücü kafeye daldı

    Mardin'in Artuklu ilçesinde park ettiği aracına binerek geri manevra yapan sürücü, dehşeti yaşattı.

    06 EA 4658 plakalı otomobiliyle geri gitmek isteyen sürücü, vites değiştirmeden gaza bastı.

    Geri gitmek isterken gaza basıp kafeye girdi

    İHA'nın aktarımına göre bu esnada otomobil kafeye daldı.

    Panik yaşayan kafedeki vatandaşlar şaşkına dönerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

    Mardin de vites değiştirmeyen sürücü kafeye daldı #1

    İtfaiye ekipleri sürücüye müdahale etti

    Kazanın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı.

    Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Mardin de vites değiştirmeyen sürücü kafeye daldı #2

    Mardin de vites değiştirmeyen sürücü kafeye daldı #3

    Mardin de vites değiştirmeyen sürücü kafeye daldı #4

    Mardin de vites değiştirmeyen sürücü kafeye daldı #5


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