Mardin'de yağan yağmur suları evlere ve iş yerlerini bastı

Sağanak yağış nedeniyle Midyat'ta birçok tekstil atölyeleri ve evler sular altında kaldı. Mağdur olan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koştu ve su baskınlarına müdahale etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Mardin de sağanak yağıştan nasibini aldı.

Midyat ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle birçok yapıyı yağmur suları bastı.

Hayatı felç eden yağmur sulları birçok hane ve iş yerini bastı, bunun üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri harekete geçti

Yaklaşık 53 tane su baskını ihbarı alan ekipler, şu ana kadar 14 su baskınından etkilenen yere müdahalede bulundu.



Gece 03.00’ten beri aralıksız su baskınlarına müdahale eden ekipler, meydana gelen zararı en aza indirmek için seferber oldu.

Yağan yağmur sularında, Seyitler, Bahçelievler, Sanayi, Gölcük ve Bağlar Mahallesi'nde bulunan ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Midyat’ta sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı VİDEO

İş yerleri 1 metreye kadar su doldu

Tekstil atölyesi sahibi İdris Demirtaş, yağmur sularından dolayı iş yerlerinin yaklaşık 1 metreye kadar sular altında kaldığını söyledi.

Zararlarının büyük olduğunu belirten Demirtaş, "Binada ne bir önlem ne bir gideri var. Bu zararlarımızın karşılanmasını istiyoruz. İlgili mevkiler bizlere yardımcı olsunlar. Sabah ilk geldiğimde suyu gördüm, direkt 112’yi aradım, arkadaşlar geldi. Hala suyu boşaltıyorlar. Yaklaşık 2 saattir çalışıyorlar, içeride hala yaklaşık yarım metre su var. 13 makinemiz içeride vardı." dedi.







