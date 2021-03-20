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- Mardin’de yamaç paraşütü yaparken 20 metreden düştü, kurtarılamadı
Mardin’de yamaç paraşütü yaparken 20 metreden düştü, kurtarılamadı
20 metre yükseklikten düşüp, ağır yaralanan 29 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
- DHA
- 20.03.2021 - 16:28
14 Mart Pazar günü Mardin’in Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi'ndeki Erge Baba Tepesi'nden yamaç paraşütüyle havalanan İbrahim Ayla (29), bir süre sonra kontrolü kaybedip, 20 metre yükseklikten düşerek, ağır yaralandı.
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayla, ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Yoğun bakımda tedaviye alınan İbrahim Ayla, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.