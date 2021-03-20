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    Mardin’de yamaç paraşütü yaparken 20 metreden düştü, kurtarılamadı

    20 metre yükseklikten düşüp, ağır yaralanan 29 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
    • DHA
    • 20.03.2021 - 16:28
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    Mardin’de yamaç paraşütü yaparken 20 metreden düştü, kurtarılamadı

    14 Mart Pazar günü Mardin’in Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi'ndeki Erge Baba Tepesi'nden yamaç paraşütüyle havalanan İbrahim Ayla (29), bir süre sonra kontrolü kaybedip, 20 metre yükseklikten düşerek, ağır yaralandı.

    HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayla, ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    Yoğun bakımda tedaviye alınan İbrahim Ayla, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Mardin’de yamaç paraşütü yaparken 20 metreden düştü, kurtarılamadı #1

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