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    Mardin’de, yedek lastikten 10 kilo 400 gram eroin çıktı

    İl girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, yedek lastiğe gizlenmiş 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
    • AA
    • 24.01.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 09:27
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    Mardin’de, yedek lastikten 10 kilo 400 gram eroin çıktı

    Mardin’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il girişinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

    DEDEKTÖR KÖPEĞİ İLE ARAMA YAPILDI

    Detektör köpeğin katılımıyla araçta yapılan aramada paketler halinde yedek lastiğin içine gizlenmiş, 10 kilo 400 gram eroin bulundu.

    Mardin’de, yedek lastikten 10 kilo 400 gram eroin çıktı VİDEO

    TUTUKLANDI

    Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

    Mardin’de, yedek lastikten 10 kilo 400 gram eroin çıktı #1

    Mardin’de, yedek lastikten 10 kilo 400 gram eroin çıktı #2

    Mardin’de, yedek lastikten 10 kilo 400 gram eroin çıktı #3


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