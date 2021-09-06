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Mardin'deki bağ cinayeti için özel ekip kuruldu

Mardin'deki bağ cinayeti için özel ekip kuruldu

Cezaevinden bir yıl önce şartlı tahliye olan, 3 gün önce de üzüm bağında eşini boğazını keserek öldüren Abdulkadir Pulent’in yakalanması için nokta operasyonları düzenleniyor.