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- Mardin'deki bağ cinayeti için özel ekip kuruldu
Mardin'deki bağ cinayeti için özel ekip kuruldu
- DHA
- 06.09.2021 - 17:21
- Güncelleme : 06.09.2021 - 18:10
Mardin'de yaşayan Emine Pulent, eşi Abdulkadir Pulent tarafından Savur ilçesine bağlı İçören Mahallesi’ndeki üzüm bağında boğazı kesilerek öldürülmüştü.
Cani koca kayıplara karışırken, ekipler Emine Pulent'in cansız bedenini bulmuştu.
CEZAEVİNDEN ŞARTLI TAHLİYE İLE ÇIKTI
Cinayetin ardından kaçan Abdulkadir Pulent'in, daha önce de amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i tartışma sırasında öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Adam öldürme suçundan 30 yıl ceza alan Pulent'in, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl önce şartlı tahliye edildiği ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilmişti.
ÖZEL EKİP GÖREVLENDİRİLDİ
Jandarma, Pulent'in yakalanması için özel ekip kurdu. Güvenlik korucularının yardımıyla da şüphelinin gidebileceği adreslere nokta operasyon düzenlendi ancak Pulent'e ulaşılamadı.
Pulent'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.