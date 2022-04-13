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    Mardin'deki çocuk istismarcısı İstanbul'da yakalandı

    Çocuğun nitekli cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Melik M.T.polis ekiplerince düzenlenen baskında yakalanarak, cezaevi işlemleri için adliyeye sevk edildi.
    • 13.04.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 10:20
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    Mardin'deki çocuk istismarcısı İstanbul'da yakalandı

    Mardin'de hakkında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan cezası kesinleşen ve firari olan 25 yaşındaki Melik M.T.'nin Esenyurt'ta saklandığını öğrenildi.

    İstanbul'da yakalandı

    Yapılan araştırmalar sonucu şüphelinin bulunduğu adresi belirledi. Polis ekipleri, zanlı Melik M.T.'yi gözaltına aldı.

    Adliyeye sevk edildi

    Şüphelinin 2018 yılında Mardin'de suçu işlediğini yargılaması sürdüğü sırada İstanbul'a taşındığı belirlendi. Zanlı Melik M.T., cezaevi işlemlerinin tamamlanması için adliyeye sevk edildi.

    Mardin'deki çocuk istismarcısı İstanbul'da yakalandı VİDEO

    Mardin deki çocuk istismarcısı İstanbul da yakalandı #1


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