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- Mardin'deki çocuk istismarcısı İstanbul'da yakalandı
Mardin'deki çocuk istismarcısı İstanbul'da yakalandı
Çocuğun nitekli cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Melik M.T.polis ekiplerince düzenlenen baskında yakalanarak, cezaevi işlemleri için adliyeye sevk edildi.
- 13.04.2022 - 10:11
- Güncelleme : 13.04.2022 - 10:20
Mardin'de hakkında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan cezası kesinleşen ve firari olan 25 yaşındaki Melik M.T.'nin Esenyurt'ta saklandığını öğrenildi.
İstanbul'da yakalandı
Yapılan araştırmalar sonucu şüphelinin bulunduğu adresi belirledi. Polis ekipleri, zanlı Melik M.T.'yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edildi
Şüphelinin 2018 yılında Mardin'de suçu işlediğini yargılaması sürdüğü sırada İstanbul'a taşındığı belirlendi. Zanlı Melik M.T., cezaevi işlemlerinin tamamlanması için adliyeye sevk edildi.
Mardin'deki çocuk istismarcısı İstanbul'da yakalandı VİDEO