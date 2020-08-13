Kaçak elektrik kullandıkları için ceza yazılan baba ve oğlu, Dicle Elektrik hizmet binasını kurşunladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan ve daha önce kaçak elektrik kullandıkları için haklarında işlem yapılan Cemal Ö. ve oğlu Murat Ö., Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Dicle Elektrik Nusaybin İşletme Şefliği hizmet binasına gelerek ilçe yöneticisiyle görüşmek istedi.

Baba ve oğlu, güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine bir süre bina önünde beklemeye başladı.

POMPALIYLA BİNAYA SALDIRDILAR

İlçe yöneticisinin binaya geldiğini gören Murat Ö., arabada sakladığı pompalı tüfeği alarak ateş açtı. Özel güvenlik görevlilerinin anında müdahalesi sayesinde saldırıda yaralanan olmadı.

Mardin'deki Dicle Elektrik hizmet binasına saldırı

OĞLU TUTUKLANDI, BABA SERBEST KALDI

Saldırganlar polisin kısa süren takibiyle yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren Murat Ö. tutuklanırken saldırı sırasında yanında bulunan babası Cemal Ö. ise serbest bırakıldı.