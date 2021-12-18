Mardin'deki eski eş ve kayınvalide katilinin uzaklaştırma kararı olduğu belirlendi

Mardin'deki eski eş ve kayınvalide katilinin uzaklaştırma kararı olduğu belirlendi

27 yaşındaki eski eşini ve 54 yaşındaki kayınvalidesini silahla vurarak öldüren şahsa, daha önce uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

Dün saat 21.00 sıralarında Mardin'in Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi’nde Seyfettin Değer, bu yıl içerisinde boşandığı 27 yaşındaki eşi Cemile Başçı’nın annesi Kadriye Başçı ile birlikte yaşadığı eve gitti.

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Değer, belindeki ruhsatsız tabancasını çekip, Cemile ve Kadriye Başçı’ya peş peşe ateş etti.

Değer ardından, silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Cemile ve 54 yaşındaki annesi Kadriye Başçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi, Ağır yaralanan Seyfettin Değer ise Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye aldı.

DAHA ÖNCE 2 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARILDIĞI BELİRLENDİ

Seyfettin Değer’in, boşanmadan önce Cemile Başçı’ya şiddet uyguladığı için 2 kez 15’er gün süreyle evden uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi.

Hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Seyfettin Değer’in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ANNE VE KIZ GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Mardin Devlet Hastanesi’nde otopsileri tamamlanan Cemile ve Kadriye Başçı’nın cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak Yalım Mahallesi Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

















