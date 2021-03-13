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    Mardin'deki kadın, aldatıldığını düşündüğü kadının evini bastı

    Sevgilisinin kendisini aldattığını iddia ettiği kadının misafir olduğu evi basan bir kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi.
    • DHA
    • 13.03.2021 - 13:25
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 13:50
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    Mardin'deki kadın, aldatıldığını düşündüğü kadının evini bastı

    Mardin'in Artuklu ilçesinde K.Ş. adlı kadın, sevgilisi Ş.C.B. ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü Aydın'dan gelen Z.B.'nin, arkadaşının evinde misafir olarak kaldığını öğrendi.

    Bunun üzerine K.Ş., arkadaşı S.B. ile birlikte Z.B.'nin misafir olduğu A.A.'nın evine gitti. Evde, K.Ş. ile Z.B. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

    Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

    KADINLAR KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Polis kavgaya müdahale ederken, 4 kadın da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadınların, polis merkezine götürüldükleri sırada bina önünde yaşadığı gerginlik ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları belirtildi.

    Mardin'deki kadın, aldatıldığını düşündüğü kadının evini bastı VİDEO

    Mardin deki kadın, aldatıldığını düşündüğü kadının evini bastı #1

    Mardin deki kadın, aldatıldığını düşündüğü kadının evini bastı #2

    Mardin deki kadın, aldatıldığını düşündüğü kadının evini bastı #3

    Mardin deki kadın, aldatıldığını düşündüğü kadının evini bastı #4

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