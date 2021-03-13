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Mardin'deki kadın, aldatıldığını düşündüğü kadının evini bastı

Mardin'deki kadın, aldatıldığını düşündüğü kadının evini bastı

Sevgilisinin kendisini aldattığını iddia ettiği kadının misafir olduğu evi basan bir kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi.