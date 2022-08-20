Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler

Türkiye bugün gerçekleşen iki kaza haberiyle büyük bir üzüntü içerisinde. Gaziantep ve Mardin'de gerçekleşen kazalarda 32 vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaşımızda ağır yaralandı.

Türkiye bugün üst üste gerçekleşen kazaları konuşuyor.

Bugün ilk olarak sabah saatlerinde Gaziantep'te 16 kişinin ölümüne sebebiyet veren kazayla uyanan Türkiye ardından ikinci bir kaza haberiyle şoke oldu.

Mardin’in Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Ortalık savaş alanına döndü

Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı. Kazada can pazarı yaşandı.

Mardin'de katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var VİDEO







İki kazada toplamda 32 kişi yaşamını yitirdi

Kazada, her geçen zaman diliminde ölü sayısı arttı. Olayda, edinilen son bilgilere göre aralarında çocuklarında olduğu 16 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 8’inin durumu ağır olduğu öğrenildi.



