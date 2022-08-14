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    Mardin'deki plastik yüklü tırda yangın paniği

    Seyir halindeyken tırın yandığını fark eden şoför, ani hamleyle tırı dorseden ayırdı. Vatandaşlar, imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışırken uzun araç kuyrukları oluştu.
    • 14.08.2022 - 17:38
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    Mardin'deki plastik yüklü tırda yangın paniği

    Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçeleri Üçyol mevkiinde İpekyolu üzerinde plastik yüklü 21 ACL 658 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı.

    İHA'nın aktarımına göre, yangını fark eden sürücü, tırı dorseden ayırdı.

    112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

    Alevlerle mücadele ettiler

    İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

    Mardin deki plastik yüklü tırda yangın paniği #1

    Trafik sıkıştı

    Yangın nedeniyle yol trafiğe kapanırken, metrelerce araç kuyruğu oluştu.

    Dorsede maddi zarar

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.

    Mardin deki plastik yüklü tırda yangın paniği #2

    Mardin deki plastik yüklü tırda yangın paniği #3


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