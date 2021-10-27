Euro
11.047
-0.18%
Dolar
9.5141
-0.23%
Altın
548.4
-0.28%
Borsa
1.519
0.67%
Bitcoin
563.585
-5.91%
BTXN Coin
21.22
4.73%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Mardin'de yeğenini istismar eden amca için tutuklama talebi

    17 yaşındaki yeğenine 2 gün boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, tutuklandığı cezaevinden davul zurnayla tahliye edilen amca, duruşmaya katılmadı. Savcı amcanın tutuklanmasını istedi.
    • DHA
    • 27.10.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 17:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de yeğenini istismar eden amca için tutuklama talebi

    Mardin'e İsviçre'den tatil için gelen 17 yaşındaki Z.Ç., akrabası olan 29 yaşındaki Osman Ç.'nin 2 gün boyunca cinsel istismara uğradığını iddia etti.

    Genç kız, yaşadığı olayı ablasına anlatarak şikayette bulundu.

    SERBEST BIRAKILDI

    Ekipler tarafından gözaltına alınan Osman Ç. emniyetteki işlemlerinin ardınan çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

    2 ay sonra gelen adli tıp raporunda Osman Ç.'ye ait odada sperm örenkleri ve Z.Ç.'ye ait olduğu belirtilen peçetede kan örnekleri tespit edildi.

    Mardin de yeğenini istismar eden amca için tutuklama talebi #1

    BU KEZ TUTUKLANDI

    2020 yılının eylül ayında gözaltına alınan Osman Ç., bu kez tutuklandı.

    Osman Ç.'ye Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

    Yaklaşık 4 ay tutuklu kalan Osman Ç., davanın 13 Ocak 2021'deki görülen ilk duruşmasında, savcının mağdur lehine görüş vermesine rağmen serbest bırakıldı.

    Cinsel istimardan tahliye edilince davul zurnayla karşılandı VİDEO

    CEZAEVİ ÇIKIŞINDA DAVULLA KARŞILANDI

    Osman Ç.'nin, cezaevi kapısında davullu, zurnalı ve silah sıkılarak kutlamayla karşılanması ise tepki çekti.

    Şüpheli'nin yargılanmasına Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilirken, Osman Ç.'nin katılmadığı duruşmaya avukatı da mazeret bildirerek gelmedi.

    Mardin de yeğenini istismar eden amca için tutuklama talebi #2

    SAVCI, CEZA İSTEDİ

    Mahkemenin yeniden beyanına başvurulması için duruşmada hazır bulunması yönündeki tebligatına rağmen duruşmaya gelmeyen Osman Ç. ile ilgili savcılık makamının görüşü soruldu.

    Savcılık, sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek, kan bağı olan kişiye dönük 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

    Mardin de yeğenini istismar eden amca için tutuklama talebi #3

    KAÇAK STATÜSÜNE ALINMASI TALEBİ

    Mütalaaya dair savunmalarına geçilen Z.Ç.'nin avukatları, sanığın tutuklanması yönünde karar verilmesini istedi.

    Mağdur avukatları, sanık Osman Ç.'nin 2 celsedir duruşmaya katılmadığını, kaçak statüsüne alınarak yakalanmasını, sanığın beyanlarına itibar edilmemesi ve istismardan tutuklanması yönünde savunmalar yaptı.

    Mardin de yeğenini istismar eden amca için tutuklama talebi #4

    MAHKEME, TALEPLERİ REDDETTİ

    Avukatların talepleri, mahkeme tarafından reddedildi.

    Mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebi, 'tutuklamayı gerektirecek yeni bir delilin olmaması, delillerin toplanmış olması, sanığın kaçma şüphesinin olmaması' gerekçesiyle reddetti.

    DURUŞMA ERTELENDİ

    Mahkeme ayrıca sanık ve şikayetçi avukatlarının savunma yapmaları için ek süre vererek duruşmayı, 22 Aralık'a erteledi.

    Mardin de yeğenini istismar eden amca için tutuklama talebi #5

    Mardin de yeğenini istismar eden amca için tutuklama talebi #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir