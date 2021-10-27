Mardin'de yeğenini istismar eden amca için tutuklama talebi

Mardin'de yeğenini istismar eden amca için tutuklama talebi

17 yaşındaki yeğenine 2 gün boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, tutuklandığı cezaevinden davul zurnayla tahliye edilen amca, duruşmaya katılmadı. Savcı amcanın tutuklanmasını istedi.

Mardin'e İsviçre'den tatil için gelen 17 yaşındaki Z.Ç., akrabası olan 29 yaşındaki Osman Ç.'nin 2 gün boyunca cinsel istismara uğradığını iddia etti.

Genç kız, yaşadığı olayı ablasına anlatarak şikayette bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Ekipler tarafından gözaltına alınan Osman Ç. emniyetteki işlemlerinin ardınan çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

2 ay sonra gelen adli tıp raporunda Osman Ç.'ye ait odada sperm örenkleri ve Z.Ç.'ye ait olduğu belirtilen peçetede kan örnekleri tespit edildi.

BU KEZ TUTUKLANDI

2020 yılının eylül ayında gözaltına alınan Osman Ç., bu kez tutuklandı.

Osman Ç.'ye Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Yaklaşık 4 ay tutuklu kalan Osman Ç., davanın 13 Ocak 2021'deki görülen ilk duruşmasında, savcının mağdur lehine görüş vermesine rağmen serbest bırakıldı.

Cinsel istimardan tahliye edilince davul zurnayla karşılandı VİDEO

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA DAVULLA KARŞILANDI

Osman Ç.'nin, cezaevi kapısında davullu, zurnalı ve silah sıkılarak kutlamayla karşılanması ise tepki çekti.

Şüpheli'nin yargılanmasına Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilirken, Osman Ç.'nin katılmadığı duruşmaya avukatı da mazeret bildirerek gelmedi.

SAVCI, CEZA İSTEDİ

Mahkemenin yeniden beyanına başvurulması için duruşmada hazır bulunması yönündeki tebligatına rağmen duruşmaya gelmeyen Osman Ç. ile ilgili savcılık makamının görüşü soruldu.

Savcılık, sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek, kan bağı olan kişiye dönük 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

KAÇAK STATÜSÜNE ALINMASI TALEBİ

Mütalaaya dair savunmalarına geçilen Z.Ç.'nin avukatları, sanığın tutuklanması yönünde karar verilmesini istedi.

Mağdur avukatları, sanık Osman Ç.'nin 2 celsedir duruşmaya katılmadığını, kaçak statüsüne alınarak yakalanmasını, sanığın beyanlarına itibar edilmemesi ve istismardan tutuklanması yönünde savunmalar yaptı.

MAHKEME, TALEPLERİ REDDETTİ

Avukatların talepleri, mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebi, 'tutuklamayı gerektirecek yeni bir delilin olmaması, delillerin toplanmış olması, sanığın kaçma şüphesinin olmaması' gerekçesiyle reddetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme ayrıca sanık ve şikayetçi avukatlarının savunma yapmaları için ek süre vererek duruşmayı, 22 Aralık'a erteledi.





