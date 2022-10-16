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    Marketten aldığı suyun içinden denizanası çıktı

    Bir vatandaşın marketten aldığı üç kasa suyun içinden yaklaşık 3 santimetre boyunda tuhaf beyaz maddeler çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 16.10.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 13:53
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    Marketten aldığı suyun içinden denizanası çıktı

    Son zamanlarda paketli ve ambalajı açılmamış ürünlerde ne olduğu anlaşılmayan cisimler sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

    Bu kez açılmamış suyun içinde beliren madde şaşkına çevirdi.

    Marketten 3 kasa cam şişe su alan bir kadın, içinde denizanasına benzeyen cisimlerin olduğunu fark etti.

    Son kullanım tarihi: 2023 Kasım

    Ağzı tamamen kapalı ve açılmamış olan şişenin içindeki yaklaşık 3 cm boyutunda beyaz renkli cisim, tedirginliğe neden oldu.

    Cep telefonuyla elindeki suyun videosunu kaydederek son kullanma tarihini kameraya gösteren kadın, suyun daha yeni doldurulduğunu ve son kullanım tarihinin 2023 Kasım ayı olduğuna vurgu yaptı.

    Marketten aldığı suyun içinden denizanası çıktı

    "Bunu içtiğim gün oğlumla beraber hastanelik olduk"

    Lütfen dikkatli olun diyerek insanlara uyarıda bulunan kadın, "Bunu içtiğim gün salı günü yani, oğlumla beraber hastanelik olduk. Çocuklarınıza, kendinize lütfen çok dikkat edin." şeklinde uyarıda bulundu.

    Marketten aldığı suyun içinden denizanası çıktı #1

    Marketten aldığı suyun içinden denizanası çıktı #2


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