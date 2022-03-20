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    Marmara depreminde göçük altından kurtulan genç, 11 yıldır kayıp

    17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremde 3 gün göçük altında kaldıktan sonra kurtulan Rıdvan Mevlüt, 11 önce kayboldu. Kardeşini arayan Ruslan Mevlüt, “Ne ölüsü var ne dirisi” dedi.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 14:32
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    Marmara depreminde göçük altından kurtulan genç, 11 yıldır kayıp

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde yaşayan Rıdvan Mevlüt, Saime-Salih Konca Lisesi öğrencisi olduğu dönemde 18 yaşında iken 18 Ocak 2011'de evine gelen arkadaşını uğurlamak için dışarı çıktı.

    Rıdan Mevlüt’ten bir daha haber alınamayınca, ağabeyi Ruslan Mevlüt polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

    Aradan geçen 11 yıla rağmen, şu ana kadar bir ize ulaşılamadı. Ruslan Mevlüt, kardeşinin sol yanağında ben ve sol ayağında platin bulunduğunu, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremde 3 gün göçük altında kaldıktan sonra kurtulduğunu söyledi.

    “NE ÖLÜSÜ VAR NE DİRİSİ VAR”

    Ruslan Mevlüt, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

    “18 Ocak 2011 günü saat 16.30’da ben işte iken dışarı çıkıyor. Bir daha haber alamadık. Biz daha sonra polise giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Kiminle çıktığını sordular. Biz de arkadaşını söyledik. Arkadaşının da ifadesi alınıyor ama bir şeye ulaşılamadı. Kardeşimle en son evden çıkan arkadaşıdır. Emniyet bize sürekli aranmaya devam ettiğini söylüyorlar. Ne ölüsü var ne dirisi var.

    Marmara depreminde göçük altından kurtulan genç, 11 yıldır kayıp #1

    “18 YAŞINDA KAYBOLDU, ŞU ANDA 29 YAŞINDA”

    Sol bacağında da platin ve 16 tane dikiş izi var. Kardeşim 18 yaşında kayboldu, şu anda 29 yaşında. 1999 depreminde biz Çınarcık’ta bulunuyorduk. 3 gün göçük altında kaldık. İzler ve kırık bacak bundan dolayı oldu. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Gören duyan olursa lütfen haber versin. Benimkisi bir umut, bulunursa çok sevinirim.”

    Marmara depreminde göçük altından kurtulan genç, 11 yıldır kayıp #2

    Marmara depreminde göçük altından kurtulan genç, 11 yıldır kayıp #3


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