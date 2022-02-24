Marmara Üniversitesi'nde yangın paniği

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, panik yaşayan öğrenciler ise tahliye edildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle dumanlar yükselmeye başladı.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangını fark eden görevliler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verirken bir yandan da öğrencileri dışarı çıkararak tahliye etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. İçeride duman olduğunu söyleyen bir öğrenci, "Elektrikten dolayı çıkmış herhalde. Öğrencileri tahliye ettiler. İtfaiye ekipleri içeride yangına müdahale ediyorlar." diye konuştu.