Küçükçekmece Marmaray istasyonunda kadın güvenlik görevlisine küfreden kişi, o sırada istasyonda bulunan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Marmaray istasyonunda görevli bulunan kadın güvenlik görevlisine iddiaya göre bir kişi küfretti.

Bunu duyan diğer güvenlik görevlileri, küfreden kişiyi yakaladı ve polis ekiplerine haber verdi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KURTARDI

Bu sırada yaşananlara şahit olan diğer vatandaşlar ise yakalanan kişiye saldırdı. Feci şekilde dövülen adamı yine istasyonda bulunan güvenlik görevlileri zor da olsa kurtardı ve polis ekiplerine teslim etti.

Yaşanan bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Marmaray’da kadın güvenlik görevlisine küfreden kişiye linç girişimi ViDEO