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    Marmaray'da taciz olayı arbedeye dönüştü

    Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken yabancı uyruklu bir şahıs, trendeki yolcular tarafından fark edildi.
    • 25.05.2022 - 14:37
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    Marmaray'da taciz olayı arbedeye dönüştü

    İstanbul'da dün saat 17.00 sıralarında Gebze - Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde Üsküdar İstasyonu'nda yabancı uyruklu bir şahıs, Marmaray’da yolculuk yapan kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı.

    Yolculuk yapan kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekti

    Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edince “Fotoğrafımı çekmiş” diyerek olaya tepki gösterdi.

    Bunun üzerine bağrışmaların yaşanması üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi.

    Önce çekti, sonra 'tamam sil fotoğrafı' dedi

    Yolculuk yapan diğer kadınların, “Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini” tepkileri üzerine yabancı uyruklu şahısın “tamam sil fotoğrafı” demesi de dikkat çekti.

    İHA'nın aktardığına göre kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs trenden aşağıya indirildi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti.

    O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Marmaray da taciz olayı arbedeye dönüştü #1

    Marmaray da taciz olayı arbedeye dönüştü #2

    Marmaray da taciz olayı arbedeye dönüştü #3


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