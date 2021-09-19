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    Marmaray'ın makinisti, taşkınlık yapan yolcuları uyardı

    Marmaray'ın makinisti, taşkınlık yapan yolcuları uyardı

    Gebze-Zeytinburnu seferindeki Marmaray treninin makinisti, sosyal mesafeyi ihlal eden, maske takmayan ve taşkınlık yapan yolcuları sert anonslarla uyardı.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.09.2021 - 04:57
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    Marmaray'da akşam seferi sırasında maske takmayarak, sosyal mesafeye uymayan bazı yolcular, taşkınlık yaptı.

    YOLCULARI DA RAHATSIZ ETTİLER, MAKİNİST UYARDI

    Makinist, diğer yolcuları da rahatsız eden bu kişileri Üsküdar durağında anonsla uyardı.

    "HAKKINIZDA İŞLEM YAPACAĞIM"

    "Hakkınızda işlem yapacağım. İnsanların sağlığıyla oynamaya hakkınız yok. Koskoca insanlarsınız. Vatandaşlar akşam evine gidiyor. Sizin onları uğraştırmaya hakkınız yok." diyen makinist, anonsu birkaç kez tekrarladı.

    Marmaray'ın makinisti, taşkınlık yapan yolcuları uyardı-Video

    GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, TAŞKINLIK YAPANLARI ARADI

    Vagonlardaki yolcuların şaşkın bakışları arasında trene binen güvenlik görevlileri de taşkınlık yapanları bulmaya çalıştı.

    Marmaray ın makinisti, taşkınlık yapan yolcuları uyardı #1

    YOLCULAR DA DESTEK VERDİ

    Yolcular, koronavirüs önlemlerine uymayan ve rahatsızlık veren kişileri uyaran makiniste destek verdi.

    Marmaray ın makinisti, taşkınlık yapan yolcuları uyardı #2

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