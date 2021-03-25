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    Marmaris-Datça kara yolunda toprak kayması

    Toprak kayması nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritli sağlanmaya başladı.
    • AA
    • 25.03.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 17:52
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    Marmaris-Datça kara yolunda toprak kayması

    Muğla'nın Datça ilçesinde toprak kayması meydana geldi.

    Datça-Marmaris kara yolunun 33'üncü kilometresinde yaşanan toprak kayması nedeniyle, kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

    TEK ŞERİTLİ ULAŞIM

    Bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak, ulaşımı tek şeritten sağladı.

    Ekiplerin yolu temizleme çalışmasının sürdüğü belirtildi.

    Marmaris-Datça kara yolunda toprak kayması #1

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