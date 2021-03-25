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- Marmaris-Datça kara yolunda toprak kayması
Marmaris-Datça kara yolunda toprak kayması
Toprak kayması nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritli sağlanmaya başladı.
- AA
- 25.03.2021 - 17:08
- Güncelleme : 25.03.2021 - 17:52
Muğla'nın Datça ilçesinde toprak kayması meydana geldi.
Datça-Marmaris kara yolunun 33'üncü kilometresinde yaşanan toprak kayması nedeniyle, kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
TEK ŞERİTLİ ULAŞIM
Bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak, ulaşımı tek şeritten sağladı.
Ekiplerin yolu temizleme çalışmasının sürdüğü belirtildi.