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    Marmaris yangınının faili hakkındaki iddianame kabul edildi

    Orman yangını şüphelisi olarak gözaltına alınan şahıs, suçunu kabul etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık hakkında 0 10 yıldan 20 yıla kadar iddianame hazırlandı.
    • 14.09.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 10:35
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    Marmaris yangınının faili hakkındaki iddianame kabul edildi

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

    Geçtiğimiz haziran ayında yaşanan ve günlerce süren orman yangınında 4 bin hektar zarar görmüştü.

    Öte yandan birçok ev de hasar görerek kullanılamaz hale gelmişti.

    İddianame kabul edildi

    Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı çalışmalarda, güvenlik güçlerince yangın şüphelisi olarak Sacit Ayhan gözaltın alınmış ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

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    10 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi

    İddianame çerçevesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Ayhan için hazırlanan iddianamede, 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

    "Ekmek yediğimiz ormanları yaktı"

    İHA'nın aktarımına göre; orman yangını şüphelisi Sacit Ayhan’ın babası Kadir Ayhan, yaşanan olay sonrasında verdiği bir röportajda, "Biz bal ile geçimimizi sağlarız, ekmek yediğimiz ormanları yaktı. Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı." demişti.

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