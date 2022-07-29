Marmaris'in İçmeler mahallesinde çıkan ve büyük paniğe neden olan orman yangını İHA ile havadan görüntülendi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi yine yangına teslim oldu.

İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı.

3 dakikada müdahale başladı

İHA'nın haberine göre İçmeler-Turunç yolu üzerinde yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başlayan yangının çıkışından 3 dakika içinde kara ve hava araçları müdahalesine başladı.

Şiddetli rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyen yangına, ilk etapta 7 helikopter ve 5 uçak havadan müdahale etti.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

Marmaris yangınının havadan görüntüsü VİDEO



İHA yangını havadan görüntüledi

Sahil Güvenlik unsurları tarafından hava araçlarının su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

Öte yandan, insansız hava aracından da yangın söndürme çalışmaları anlık olarak takip edilirken, (İnsansız Hava Arası) İHA ile yangın söndürme helikopterleri ve uçakları yüksek irtifadan görüntüledi.



