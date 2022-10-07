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    Marmaris’te 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 07.10.2022 - 19:04
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    Marmaris’te 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk eti.

    Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can Salı içinde geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    1 şahıs yakalandı

    İHA'nın aktardığına göre aynı can salı içinde ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

    Marmaris’te 13 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


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