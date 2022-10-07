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- Marmaris’te 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris’te 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- 07.10.2022 - 19:04
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk eti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can Salı içinde geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
1 şahıs yakalandı
İHA'nın aktardığına göre aynı can salı içinde ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.