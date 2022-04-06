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    Marmaris'te 1,5 milyon TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirilirdi.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 23:30
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    Marmaris'te 1,5 milyon TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi

    Yaz aylarının yaklaşması ile polis ekipleri turistik bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı.

    Bir şahsın il dışından Marmaris ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

    1,5 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

    İçerisinde P.H. isimli bir kadının da bulunduğu şüpheli şahıs O.A.'nın kullandığı otomobili ilçe girişinde durduran ekipler, narkotik köpeği Coco ile otomobil içerisinde arama yaptı.

    Yapılan aramada tahmini piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 5 kilo 890 gram esrar maddesi, 618,95 gram metamfetamin maddesi ve 0,56 gram kokain maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ve P.H. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Marmaris te 1,5 milyon TL lik uyuşturucu madde ele geçirildi #1

    Marmaris te 1,5 milyon TL lik uyuşturucu madde ele geçirildi #2


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