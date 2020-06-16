Marmaris’te 2 farklı suç örgütüne helikopterli operasyon

Vatandaşları hileli zar ve iskambil kağıtlarıyla kumara alıştırıp borçlandıran, zorla kağıt imzalatarak tefecilik yapan iki farklı suç örgütü polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Vatandaşların ekonomik sıkıntılarını istismar edip yüksek faizlerle tefecilik yaptılar; zorla senet imzalattılar...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde organize suç işleyen örgüte, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü helikopterli operasyon düzenledi.

ÖNCE DELİLLER TOPLANDI

Bir süredir Marmaris KOM Grup Amirliği ekiplerinin takibinde olan suç örgütünün delillendirme çalışmalarının ardından savcılık, dosyayla ilgili operasyon kararı verdi.

Toplamda 250 personelin katıldığı operasyona havadan drone ve polis helikopteri, karadan Özel Harekat, Çevik Kuvvet ekipleri destek verdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

NARKOTİK MADDELER DE ELE GEÇİRİLDİ

2 ayrı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda haklarında ilgili mahkeme tarafından gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde uyuşturucu madde arama köpeklerinin de (UMAK) katıldığı aramalar sonucunda, çok sayıda kesici, delici alet (kılıç, pala, çelik çubuk), çok sayıda üçüncü kişilere ait senet, borç ilişkisini gösteren ajandalar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, hileli zar ve oyun kağıtları ile değişik türlerde narkotik maddeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.







